İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 4 zanlının uyuşturucu testi pozitif çıktı

Güncelleme:
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 kişinin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu testinde pozitif sonuç alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'nın uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Raporda, Nilüfer Batur Yokgöz, Ceren Alper ve Nazlıcan Taşkın'ın ise sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
