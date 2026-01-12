Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri tamamlanarak adliyeye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toplam 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheliler Nilüfer Batur T. ve Selen G. hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Haberler.com
