İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ünlü magazin yazarı da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün 4 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
