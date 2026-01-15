Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında 18 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticareti ve fuhuşa teşvik suçlamalarıyla 18 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma, Narkotik ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülüyor.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süredir devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün de 18 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce gözaltına alma, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma kapsamında 'uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
