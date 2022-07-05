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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

AA - Şükrü Gündüz - Güncel
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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