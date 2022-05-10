İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı - Haberler

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı

AA - İrem Demir - Güncel
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 28 zanlıya yönelik çalışma yürütüldü.

İstihbari bilgiler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Havadan da desteklenen operasyon kapsamındaki aramalarda esrar, sentetik kannabinoid, metamfetamin, kokain, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / İrem Demir - Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Güncel, Haberler

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