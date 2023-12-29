İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 41 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan ve "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Avcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş, Güngören, Zeytinburnu ve Tuzla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.