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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 41 şüpheli tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 41 şüpheli gözaltına alındı ve tamamı tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan ve "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Avcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş, Güngören, Zeytinburnu ve Tuzla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

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