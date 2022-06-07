İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul’da polis, "torbacı" diye tabir edilen ve sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 34 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da polis, "torbacı" diye tabir edilen ve sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 34 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde İmal ve ticaretiyle mücadele kapsamında bugün Kadıköy ve Şişli ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarda "torbacı" diye tabir edilen sokaklarda uyuşturucu sattığı şüphesiyle 34 kişi gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ANKA / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title