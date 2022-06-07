İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı - Haberler

İstanbul'da polis, "torbacı" diye tabir edilen ve sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 34 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde İmal ve ticaretiyle mücadele kapsamında bugün Kadıköy ve Şişli ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarda "torbacı" diye tabir edilen sokaklarda uyuşturucu sattığı şüphesiyle 34 kişi gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ANKA / Güncel