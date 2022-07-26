İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON - Haberler

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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İSTANBUL polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı giren ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslerde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında, Üsküdar Mimarsinan Mahallesi Durbalı Sokak'ta bir binanın 2'nci katına giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon yapılan adreslerde, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Fatih Güncel Haberler

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