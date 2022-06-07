İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA - Haberler

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY ve Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı.
KADIKÖY ve Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Polisin yaptığı operasyonlar kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah Kadıköy ve Şişli'de operasyon yaptı. Çok sayıda ekibin destek verdiği baskınlarda belirlenen adresler didik didik arandı. Polis kameralarınca kaydedilen operasyonda 34 şüpheli yakalandı.
Görüntü dökümü:----------
-Polis kamerasından operasyon anları
Demirören Haber Ajansı / Güncel