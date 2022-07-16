İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Ümraniye'de araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen çalışmada, Ümraniye'de bir kişinin araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Ekiplerce 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, şüpheli H.Ö. Tepeüstü Mahallesi'nde kullandığı araçta yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada yaklaşık 10 gram kokain, 415 avro, 100 dolar ve 1745 lira ele geçirildi.

Farklı konularda 5 suç kaydı bulunduğu belirlenen H.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Ümraniye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title