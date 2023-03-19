İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt, Çatalca ve Beylikdüzü'nde bazı kişilerin temin ettikleri uyuşturucu maddeleri "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilere satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 36 kilogram sentetik uyuşturucu, 50 tabanca ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan 10 bin 850 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonda, şüphelilerin uyuşturucu satışında kullandıkları bir taksi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda paraya da el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlekçe tutuklandı.