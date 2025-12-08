Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Polis Şehit Oldu... Adalet Bakanı Tunç: İki Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında şehit düşen polis memuru Emre Albayrak için taziye mesajı yayımladı. Tunç, saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiğini, iki şüphelinin gözaltında olduğunu ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Polislerimize ateş açan şüphelilerden biri etkisiz hale getirilmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
