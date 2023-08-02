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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da farklı ilçelerde yapılan operasyonlarda 7 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da farklı ilçelerde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda 7 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanması, suç ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 24 ve 28 Temmuz tarihleri arasında operasyon düzenlendi. İstanbul'da Bayrampaşa, Büyükçekmece, Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 388 bin 860 adet extacy hap, 28 kilo 300 gram sıvı halde metamfetamin, 14 kilo 170 gram sentetik kannabinoid, 9 kilo 480 gram eroin, 980 gram afyon sakızı, 129 gram esrar ve 3 kilo 500 gram kimyasal madde ele geçirildi. Konuya ilişkin yakalanan şüpheliler yapılan incelemelerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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