Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 593 kilogram marihuana ele geçirildi

Eyüpsultan'da 593 kilogram marihuana ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yurt dışından uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Eyüpsultan'da bir villa ve bahçesinde park halinde bulunan karavan ile seyir halindeki bir otomobile eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda villa, karavan ve otomobilde yapılan aramada, toplam 593 kilogram marihuana ile tartı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.