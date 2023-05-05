İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, şüphelilerin Küçükçekmece'deki adres ve araçlarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 61 kilo 290 gram uyuşturucu, kutular içinde toplam 14 kilo 40 gram likit uyuşturucu, 36 bin 720 uyuşturucu hap ile pres, vakum makineleri, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 840 lira, 520 dolar, 60 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.