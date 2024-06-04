İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 373 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonlarında; 373 kilogram kokain ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını duyurdu.

Yerlikaya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa'nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa'da "Narkoçelik-20" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Güney Amerika'dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonlarında 373 kg kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle" ifadesini kullandı.