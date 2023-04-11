İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Fatih, Zeytinburnu, Maltepe, Pendik, Bağcılar, Sultangazi, Ümraniye, Kağıthane ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen adreslerde narkotik köpekleriyle arama yapıldı.
Operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.