İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik kent genelinde denetim yapıldı.

Bu kapsamında, Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan S.E. isimli kişinin üst aramasında 5 uyuşturucu hap ve 1.58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

S.E'nin uyuşturucu maddeleri aldığını söylediği T.M.H. isimli yaşı küçük şüpheliyi de Kadıköy'de yakalayan ekipler, şüphelinin üst aramasında da 10 uyuşturucu hap ve 4.61 gram uyuşturucu madde buldu.

T.M.H'nin, Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, müştemilat olarak kullanılan yerde, duvarın içerisinde cips paketlerine saklanmış 111 gram mariuhanna ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli S.E. ve T.M.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.