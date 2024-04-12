Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik kent genelinde denetim yapıldı.

Bu kapsamında, Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan S.E. isimli kişinin üst aramasında 5 uyuşturucu hap ve 1.58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

S.E'nin uyuşturucu maddeleri aldığını söylediği T.M.H. isimli yaşı küçük şüpheliyi de Kadıköy'de yakalayan ekipler, şüphelinin üst aramasında da 10 uyuşturucu hap ve 4.61 gram uyuşturucu madde buldu.

T.M.H'nin, Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, müştemilat olarak kullanılan yerde, duvarın içerisinde cips paketlerine saklanmış 111 gram mariuhanna ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli S.E. ve T.M.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Nisan DEPREM SON DAKİKA | Deprem ne zaman oldu, deprem mi oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Lahn nedir? Kuran'da Lahn ne demektir? Lahn kelimesinin tanımı ve anlamı! Hadr nedir? Kuran'da Hadr ne demektir? Hadr kelimesinin tanımı ve anlamı! Kıraat nedir? Kuran'da Kıraat ne demektir? Kıraat kelimesinin tanımı ve anlamı! Hizb nedir? Kuran'da Hizb ne demektir? Hizb kelimesinin tanımı ve anlamı! Hatim nedir? Kuran'da Hatim ne demektir? Hatim kelimesinin tanımı ve anlamı! Cüz nedir? Kuran'da Cüz ne demektir? Cüz kelimesinin tanımı ve anlamı! ALTIN FİYATLARI Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın kaç TL? Ayet nedir? Kuran'da ayet ne demektir? Ayet kelimesinin tanımı ve anlamı! Tesbih namazı nasıl kılınır, Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı cemaatle mi kılınır? Hz. Muhammed'in hayatı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ne zaman vefat etti? Ne zaman peygamber oldu? Fil olayı nedir? Fil vak'ası nasıl yaşanmıştır? Fil yılı ne demektir? Fil suresi içerisindeki Fil olayı nedir? Fil suresi okunuşu ve anlamı! Hz. Muhammed (S.A.V.) ne zaman doğdu? Peygamberimizin doğum tarihi nedir, doğum günü ne zaman? Hz. Muhammed doğduğunda gerçekleşen mucizeler! 27 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 27 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 27 Kasım hangi burca ait? 26 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 26 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title