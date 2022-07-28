İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun Esenyurt'taki bir adreste depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sırasında, sıvı halde getirilen metamfetaminin burada işlemden geçirilerek piyasaya sürülmesinin amaçlandığı belirlendi. Tespit edilen adres ve araca önceki gün yapılan baskında 2 zanlı yakalandı. Aramalarda, 228 kilo 400 gram sıvı metamfetamin, 520 gram metamfetamin ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 30 litre aseton ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Güncel AA / Uğur İslamoğlu Uyuşturucu Ticareti Esenyurt İstanbul Güncel Haberler

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