İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Sancaktepe ve Yüzyıl mahallelerindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüpheliler C.K. ve M.E'yi yakalayan ekipler, adreslerde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 cep telefonu, 2 bin 150 lira ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel