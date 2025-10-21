Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 186 Tutuklama

İstanbul merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 215 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 186'sı tutuklandı. Uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 19 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında gözaltına alınan 215 şüpheliden 186'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 19 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 99 kilo 580 gram kristal metamfetamin, 105 kilo 153 gram esrar, 4 milyon 117 bin 925 uyuşturucu hap, 627 kilo 876 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de bir villada uyuşturucu üretildiğini değerlendiren ekiplerin, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlediği öğrenildi.

Özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyon sırasında villada bulunan yabancı uyruklu 6 şüphelinin, evdeki tüpleri kırarak yangın çıkardığı, büyük ölçüde yanan villada polis ekiplerinin 214 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirdiği belirtildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 215 şüpheliden 186'sı tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Küçükçekmece'de bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binasının bahçesinde sergilendi.

Personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yıldız, "İstanbul Emniyeti olarak bu karanlık tehditle mücadelede kararlıyız. Tabii ki bu tehditle mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir." dedi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
