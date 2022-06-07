İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Haberler

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

AA - İrem Demir - Güncel
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye ve Çekmeköy ilçeleri ile Muğla ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslara yönelik aramalarda sentetik uyuşturucu (bonzai), kokain, metamfetamin ve Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

AA / İrem Demir - Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Güncel Haberler

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