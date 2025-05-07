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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 144 Kilogram Madde Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan operasyonlarda 144 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 401 bin uyuşturucu hap ve çeşitli malzemeler ele geçirildiğini açıkladı. 16 şüpheli yakalandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 144 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından " İstanbul'da 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirdik" başlıklı açıklama yayımladı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de düzenlediğimiz operasyonlarda 144 kilogram uyuşturucu madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek), 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda 144 kilogram uyuşturucu madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek), 120,5 kilogram metamfetamin, 370 litre kimyasal katkı maddesi, 8 milyon 401 bin 500 adet uyuşturucu hap, 1 milyon 600 bin adet boş ilaç kapsülü, 130 bin adet boş ilaç kutusu, 215 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan katkı maddesi, 2 adet hap basma makinesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi."

Operasyonda emeği geçen kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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