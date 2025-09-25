Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı. Emniyet, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 696,65 kg sıvı metamfetamin, 67,7 kg metamfetamin ve 1,5 milyon uyuşturucu hap ele geçirdi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 15-22 Eylül'de Şişli, Sarıyer, Beylikdüzü, Güngören ve Bayrampaşa'da belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 16 şüpheliyi yakaladı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 696,65 kilogram sıvı metamfetamin, 67,7 kilogram metamfetamin, 44,5 kilogram skunk, 1 milyon 572 bin uyuşturucu hap ve 595,55 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyona ilişkin bilgi vererek, "İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Neslimizi ve geleceğimizi koruma konusundaki en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteğidir." dedi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
