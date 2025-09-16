İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL'da 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 510 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 300 bin adet uyuşturucu hap ve 75 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7–15 Eylül tarihleri arasında Şişli, Güngören, Ümraniye, Ataşehir, Başakşehir ve Büyükçekmece'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 510 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 300 bin adet uyuşturucu hap ve 75 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ İSTANBUL HALKIDIR'

Sergide açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz uyuşturucu ticareti yapan zehir tacizlerine yönelik son bir hafta içerisinde İstanbul'umuzun altı ilçesinde yapılan operasyonlar sonucunda 11 şahıs gözaltına alınmış. Tamamıysa tutuklanmıştır. Operasyonlar neticesinde 510 kilogram uyuşturucu madde. 1 milyon 300 bin adet uyuşturucu hap ve 75 kilogram ise katkı maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelemiz çok geniş alanda devam etmektedir. Okulda, sokakta ve siber alanda mücadelemizi kararlıkla sürdürüyoruz. Bu mücadeledeki en büyük destekçimiz İstanbul halkıdır" dedi.