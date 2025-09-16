Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sırasında toplamda 1 milyon 318 bin 366 uyuşturucu hap ve tonlarca sentetik uyuşturucu ile diğer maddeler ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da boş bir konteynerde boş hap kapsülü bulmaları üzerine çalışma başlattı.

Kapsülü buldukları yerden itibaren geriye doğru 400 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, Güngören'de belirledikleri adreste uyuşturucu üretildiği tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 milyon 318 bin 366 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan 7-15 Eylül tarihlerinde farkı ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 309,3 kilogram sentetik uyuşturucu, 200,4 kilogram sentetik uyarıcı, 2,45 kilogram kokain, 75 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyona ve ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin bilgi vererek, "Uyuşturucuyla mücadelemiz okulda, sokakta ve siber alanda kararlılıkla devam etmektedir. Bu mücadelede en büyük destekçimiz olan İstanbul halkına, bizlere verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
500
