İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 104 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da 25 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 104 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucunun yanı sıra silah ve para da ele geçirildi.

İstanbul'da 25 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 104 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucunun yanı sıra silah ve para da ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye başta olmak üzere İstanbul'da 25 ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda aranan 104 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 kilo 602 gr sentetik kannabinoid, 135 gr skunk, 59 gr metamfetamin, 33 gr esrar, 755 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 50 adet tabanca fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 50 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 50.045 TL, 10 EU para ele geçirildi.

Polis, aranan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.