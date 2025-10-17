İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: Ünlülerden 8'inde Uyuşturucu Madde Tespit Edildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan 19 isimden 8'inde uyuşturucu, 4'ünde yeşil reçete ile temin edilen ilaç etken maddesine rastlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de Adli Tıp Kurumuna gönderilen 19 ünlünün kan ve saç numunelerine ait analizler tamamlandı.

Yapılan analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edildi.

Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.

Analizlerde, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci Yamantürk'ün saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmedi.

Adli Tıp Kurumu tarafından analizlere ilişkin hazırlanan raporlar, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik 8 Ekim'de jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 19 ünlü isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

Haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı belirtilen ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde götürüldükleri Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Ünlüler, kontrolün ardından İl Jandarma Komutanlığına geri götürülmüş, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Jandarma Komutanlığından ayrılmıştı.