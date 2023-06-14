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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Güncel Haberler

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi ve özel harekat polisleri güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Narkotik İstanbul Güncel Haberler

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