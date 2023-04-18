İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: BİN 205 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'da 4 ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bin 205 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 12 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 12-15 Nisan tarihleri arasında, 4 ilçede farklı tarihlerde operasyonlar yaptı. Özel harekat polisini de katıldığı operasyonlarda Beykoz, Çatalca, Fatih ve Esenyurt'taki daha önceden belirlenen adreslere girildi. Narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpekler de aramalara katıldı. Dört ayrı operasyonda yapılan aramalarda, 906 kilo 500 gram metamfetamin, 293 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 4 kilo 357 gram esrar, 483 gram kokain, 62 kilo kimyasal madde, kırmızı reçete ile satılabilen 231 hap, 5 tabanca ve 718 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen Bin 205 kilo 140 gram uyuşturucu ve 62 kilo kimyasal madde ile ilgili 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Operasyon anları polis kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde bir adreste duşakabin teknesinin alt bölmesinde silah ve uyuşturucu madde çıkarılması yer aldı.