İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüphelinin gözaltına alındığını ve büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Geçen hafta İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheliyi yakaladıklarını bildiren Yerlikaya, 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktardı.

Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
