Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

Bu bir ilk! Dünya, Putin'in sarf ettiği cümleyi konuşuyor
Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış

Katil zanlısı tetiğe 50 bin euro karşılığında basmış

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 801,5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 801,5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, toplamda 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 773 kilogram sıvı, 28,5 kilogram kristal olmak üzere toplam 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy'de uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında, bir TIR'ın gizli bölmelerinde yapılan aramada 29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ile 28,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya'nın paylaşımında, "Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.