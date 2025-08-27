İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 750 Bin Hap Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 750 Bin Hap Ele Geçirildi
Esenler ve Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Esenler ve Bağcılar'da uyuşturucu imalat ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyondan 3 şüpheli gözaltına alınırken 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında Esenler ve Bağcılar ilçelerinde uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen 1 araç ve 4 iş yerine düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 30 koli içerisinde toplam 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

'EMNİYET GÜÇLERİMİZİN HIZLI VE KARARLI OPERASYONUYLA YAKALANDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizi zehirlemek için hazırlanan 750 bin uyuşturucu hap, Emniyet güçlerimizin hızlı ve kararlı operasyonuyla yakalandı" ifadelerini kullandı.

