İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 750 Bin Hap Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 750 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese operasyon yapıldığını belirtti.

Operasyonda, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 30 koli içinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 3 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüpheliler, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu mücadele, evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için verdiğimiz kararlı bir savaştır."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
