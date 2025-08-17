İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 75 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 75 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak, İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonlarda Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde 72 parça halinde 75 kilogram ağırlığında skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 72 parça halinde 75 Kg SKUNK Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik. Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Maltepe ilçesinde bir araç ve Büyükçekmece ilçesinde bir adrese yönelik operasyonlar düzenledik. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
