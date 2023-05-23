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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

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İSTANBUL'da farklı ilçelere düzenlenen 4 farklı uyuşturucu operasyonunda 2'si yabancı uyruklu toplam 7 kişi yakalandı.

İSTANBUL'da farklı ilçelere düzenlenen 4 farklı uyuşturucu operasyonunda 2'si yabancı uyruklu toplam 7 kişi yakalandı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-20 Mayıs tarihleri arasında Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih ve Beykoz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 542 kilo 140 gram sıvı metamfetamin, 40 kilo 740 gram kristal metamfetamin, 18 kilo 980 gram hint keneviri, 2 kilo 250 gram kokain maddesi, 920 gram reçine esrar, 4 bin 525 adet sentetik hap, 20 parça marihuana emdirilmiş çikolata, 103 kilo 360 gram aseton, 2 kilo 500 gram asit, 8 kilo 200 gram uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi,  tabanca, 13 tabanca mermisi, 8 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren Korkmaz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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