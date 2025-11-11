İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 500 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

" İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."