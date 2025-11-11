Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 500 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda toplamda 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. 7 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

" İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Yılmaz Vural'dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik

Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.