İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 kilo 662 gram uyuşturucu madde ve 836 bin 80 hap ele geçirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih ve Küçükçekmece ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına yönelik saha ve istihbari çalışmalar neticesinde, Nişanca, Fevzi Çakmak, Sultan Murat ve Cennet mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüpheliler İ.D, S.S, T.Ş, N.D. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli türlerde 6 kilo 662 gram uyuşturucu madde ile 836 bin 80 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 4 akıllı telefon ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Gerginlik altına yaradı! Tarihi zirve test edildi

Yatırımcılar dikkat! Gerilim tırmandı, altın fiyatları fırladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni transferi Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Belediye başkanından birlik mesajı: Korkuya teslim olmayacağız
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.