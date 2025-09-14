Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Arnavutköy'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Ekipler, yapılan aramalarda metamfetamin, bonzai ve çok miktarda para ele geçirdi.

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karlıbayır Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüphelilerin üstlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 5,99 gram metamfetamin, 60,91 gram bonzai, 1 hassas terazi, 28 fişek ve 18 bin 845 lira para ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, S.K, D.Z. ve C.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
