İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 366,5 Kilogram Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 366,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 6 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarımızda, 322 kilogram metamfetamin, 44,5 kilogram skunk, 1 milyon 572 bin uyuşturucu hap, 492 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonlarda 9 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin 6'sı tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İstanbul Valimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."