Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 366,5 Kilo Madde ve 1.572.000 Hap Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 366,5 Kilo Madde ve 1.572.000 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 366,5 kilo uyuşturucu madde ve 1.572.000 adet hap ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

İSTANBUL'da Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 366,5 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerinde operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 322 kilo metamfetamin, 44,5 kilo skunk, 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hapla, 492 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da 366,5 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 6'sı tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.