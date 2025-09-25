İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 366,5 Kilo Madde ve 1.572.000 Hap Ele Geçirildi
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 366,5 kilo uyuşturucu madde ve 1.572.000 adet hap ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerinde operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 322 kilo metamfetamin, 44,5 kilo skunk, 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hapla, 492 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da 366,5 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 6'sı tutuklandı" ifadelerini kullandı.