İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 355 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Başakşehir'de belirledikleri bir adres ve araca yaptıkları operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, koliler içerisinde 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.