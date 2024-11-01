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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Ton 515 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Ton 515 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda hayatını kaybeden polis köpeği Ares, bir şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalışırken uyuşturucudan zehirlendi. 14 gün içinde düzenlenen operasyonlarda toplam 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir villaya yapılan baskında kaçmak isteyen şüpheliyi etkisiz hale getirerek yakalanmasını sağlayan polis köpeği Ares ise uyuşturucudan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda, İran'dan getirilen metamfetaminin 4 katlı bir villada suç örgütü içerisinde kendilerine "doktor" denilen kimyacılar tarafından ayrıştırma işleminden geçirileceği belirlendi. Ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde bulunan 3 şüpheli pencerelerden atlayarak kaçmak istedi ancak polis şüphelileri yakaladı. Bu sırada operasyona destek veren özel harekat ekiplerinin köpeği 'Ares' ise bir zanlıyı camdan atlamaya çalıştığı sırada bacağından tutarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin üzerine sinen uyuşturucudan zehirlenen polis köpeği hayatını kaybetti. Ayrıca şüphelilerin teknik takip yapan polislerin çalışmalarını önceden tespit edebilmek için evlerine sinyal tespit cihazı aldığı belirlendi.

Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa'da 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik gerçekleşen operasyonda 3 ton 515 kilogram ele geçirilirken 8 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

14 GÜN İÇERİSİNDE 17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan İstanbul'da 14 gün içerisinde düzenlenen farklı uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplam 156 kilogram skunk ile 86 kilogram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden 17'si tutuklandı. Bu arada tutuklananlar arasında eğlence mekanlarında müzik programı yapan K.Ö.'nün de olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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