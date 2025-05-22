İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 272 Torbacı Gözaltına Alındı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 272 Torbacı Gözaltına Alındı
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 272 Torbacı Gözaltına Alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Narkokapan-İstanbul 2' operasyonunda 272 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun hazırlıkları 4 ay sürdü ve gençleri hedef alan sokak satıcıları belirlendi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narkokapan- İstanbul 2" operasyonunda 272 "torbacının" gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonun hazırlıklarının 4 ay sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda 272 torbacı yakalandı.

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü.

Bu 4 aylık süreçte, İstanbul'daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi ve operasyona başladık.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet  Müdürlüğünce Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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