İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Operasyonda 85 kilogram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile 64 mermi ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Kökünü Kurutma" operasyonları kapsamında "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bağcılar, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 85 kilogram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile 64 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.