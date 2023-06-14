İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

8 ilçede bu sabah yapılan operasyonlarda 27 şüpheli yakalanırken, 85 kilogram metamfetamin ele geçirildiği duyuruldu

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonun bilançosu açıklandı. 8 ilçede yapılan baskınlarda 27 şüphelinin yakalandığı, 85 kilogram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" ve "sokak satıcısı" kişilere yönelik bu sabah erken saatlerde Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bağcılar, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonun bilançosu belli oldu. Buna göre 8 ilçede yapılan baskınlarda 27 şüphelinin yakalandığı ve 85 kilogram metamfetamin maddesi ile 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 64 merminin ele geçirildiği duyuruldu. Yakalanan uyuşturucu tacirlerinin polisteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.