İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 zanlıdan 25'i tutuklandı. Operasyonlarda 230 kilo uyuşturucu madde ile diğer deliller ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 zanlıdan 25'i tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde Küçükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı belirlenen 1'i Ukrayna uyruklu 29 zanlı yakalandı.
Polisin 2 adres, 4 araç ve 1 tırda yaptığı aramalarda, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 9 litre asit ve çeşitli türlerde 230 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.