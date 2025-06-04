İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 230 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 230 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 5 ilçede toplam 230 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 25 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucular emniyette sergilendi.

İSTANBUL'da 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonda toplamda 230 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde 2 adres, 4 araç ve bir TIR'a operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda; 61 kilo 880 gram Metamfetamin, 127 kilo Skunk maddesi 41 kilo 650 gram kokain, iki hassas terazi, 9 litre uyuşturucu madde yapımında kullanılan asit ele geçirildi. Toplamda ele geçirilen 230 kilo 530 gram uyuşturucu madde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i ise tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi hakkında adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sergiye İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız burada yaptığı açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul'un 5 ilçesinde yapılan operasyonlar kapsamında 230 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş, bu operasyonlar sonucunda biri yabancı şahış olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alınmış, tamamı da tutuklanmıştır. İstanbul halkına karşı sorumluluğumuzu biliyoruz. Uyuşturucuyla mücadele de kesintisiz vazifelerine devam etmekte" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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