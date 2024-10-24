İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 21 kilo 157 gram uyuşturucu madde ele geçilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak suçlarıyla mücadele kapsamında torbacı diye tabir edilen satıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Büyükçekmece'deki ikamet ve 2 araçta uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, buralara düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda, 19 kilo 820 gramı eroin olmak üzere 21 kilo 157 gram uyuşturucu maddeyle 2 kilo 60 gram kimyasal katkı maddesi, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, vakum, ısı pres, mikser, ısıtıcı makineleri ile çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.